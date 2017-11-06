Около половины жертв техасской стрельбы были детьми

Двадцать шесть человек погибли во время воскресной расправы в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингсе, небольшом городке, расположенном примерно в 30 милях за пределами Сан-Антонио. Среди них от 12 до 14 жертв были детьми, по словам шерифа округа Уилсон Джо Такитта.

Жена церковного пастора ранее сообщила, что их 14-летняя дочь была среди погибших.

Инцидент был назван худшей массовой стрельбой в истории штата Техас. Кроме погибших, 20 человек получили травмы, сообщил Фриман Мартин, региональный директор Техасского департамента общественной безопасности.

По его словам, самому младшему пострадавшему было всего 18 месяцев, а самому старшему - 77 лет. Власти ранее сообщали, что жертвы были в возрасте от пяти до 72 лет, но Ф.Мартин объяснил, что это был возраст госпитализированных.

По словам Фримана, внутри самой церкви погибли 23 человека, двое за пределами церкви, еще один - в больнице. Из раненых, шесть находятся в стабильном состоянии, четыре - в серьезном, а 10 - в критическом состоянии.

Напомним, в баптистскую церковь Сазерленд-Спрингс в Техасе в 11.30 по местному времени вошел человек в военной экипировке и открыл стрельбу.