Близько половини українців вважає, що події в Україні розвиваються в хибному напрямі - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Згідно з результатами опитування Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, 48,7% опитаних вважає, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі. Відповідні результати соціологічного дослідження були оприлюднені Центром Разумкова, передає УНН.
“29% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 49% — що події розвиваються в неправильному напрямі. 29% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років”, — йдеться в дослідженні.
Також повідомляється, що 22,4% зазначили, що їм важко відповісти, у якому напрямку розвиваються події в Україні.
Зазначається, що 50% опитаних вважає, що країна здатна подолати труднощі у більш віддаленій перспективі, а 14,5% — що не здатна їх подолати.
Відповідне опитування проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів.
Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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