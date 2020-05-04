Рейтинг президента Зеленського знизився – опитування КМІС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Якби вибори Президента України відбувалися наприкінці квітня, то серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором – 42,6% українців готові проголосувати за Володимира Зеленського, за Петра Порошенка – 14,9%, за Юрія Бойка – 12,2%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Київського міжнародного інституту соціології.
"Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то отримаємо наступні результати: 42,6% проголосували б за Володимира Зеленського, 14,9% – за Петра Порошенка, 12,2% – за Юрія Бойка", - повідомляють в інституті.
Крім того, з опитаних, 9,7% проголосували б за Юлію Тимошенко, 6,4% – за Ігоря Смешка, 4,3% – за Анатолія Гриценка, 3,5% – за Олега Ляшка, 1,8% – за Святослава Вакарчука, 0,8% – за Олександра Вілкула, а за інших кандидатів – загалом 3,7%.
Також за даними КМІС, якби вибори Президента України відбувалися у кінці квітня, то за тих чи інших кандидатів проголосував би такий відсоток населення: "27,7% проголосували б за Володимира Зеленського, 9,7% – за Петра Порошенка, 8% – за Юрія Бойка".
Варто зазначити, що подібне опитування КМІС проводило з 8 по 18 лютого 2020 року. Відповідно до отриманого рейтингу, серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, найбільшу підтримку серед населення мав Зеленський, за якого готові були голосувати 44,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором. Друге-третє місця ділили Юрій Бойко (13,1%) і Петро Порошенко (11,6%,).
Актуальне опитування було проведено з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 4024 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.
Як повідомлялося в УНН, за результатом опитування, станом на лютий 2020 року роботу Президента України Володимира Зеленського не схвалювало 40% українців, у порівнянні із груднем 2019 року.