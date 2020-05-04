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Рейтинг президента Зеленського знизився – опитування КМІС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Якби вибори Президента України відбувалися наприкінці квітня, то серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором – 42,6% українців готові проголосувати за Володимира Зеленського, за Петра Порошенка – 14,9%, за Юрія Бойка – 12,2%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Київського міжнародного інституту соціології.

Рейтинг президента Зеленського знизився – опитування КМІС

"Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то отримаємо наступні результати: 42,6% проголосували б за Володимира Зеленського, 14,9% – за Петра Порошенка, 12,2% – за Юрія Бойка", - повідомляють в інституті.

Крім того, з опитаних, 9,7% проголосували б за Юлію Тимошенко, 6,4% – за Ігоря Смешка, 4,3% – за Анатолія Гриценка, 3,5% – за Олега Ляшка, 1,8% – за Святослава Вакарчука, 0,8% – за Олександра Вілкула, а за інших кандидатів – загалом 3,7%.

Також за даними КМІС, якби вибори Президента України відбувалися у кінці квітня, то за тих чи інших кандидатів проголосував би такий відсоток населення: "27,7% проголосували б за Володимира Зеленського, 9,7% – за Петра Порошенка, 8% – за Юрія Бойка".

Варто зазначити, що подібне опитування КМІС проводило з 8 по 18 лютого 2020 року. Відповідно до отриманого рейтингу, серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, найбільшу підтримку серед населення мав Зеленський, за якого готові були голосувати 44,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором. Друге-третє місця ділили Юрій Бойко (13,1%) і Петро Порошенко (11,6%,).

Актуальне опитування було проведено з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 4024 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.

Як повідомлялося в УНН, за результатом опитування, станом на лютий 2020 року роботу Президента України Володимира Зеленського не схвалювало 40% українців, у порівнянні із груднем 2019 року.

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