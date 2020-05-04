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Рейтинг президента Зеленского снизился - опрос КМИС

Киев • УНН

 • 44636 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Если бы выборы Президента Украины проходили в конце апреля, то среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором - 42,6% украинцев готовы проголосовать за Владимира Зеленского, за Петра Порошенко - 14,9%, за Юрия Бойко - 12,2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Киевского международного института социологии.

Рейтинг президента Зеленского снизился - опрос КМИС

"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получим следующие результаты: 42,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 14,9% - за Петра Порошенко, 12,2% - за Юрия Бойко", - сообщают в институте.

Кроме того, из опрошенных, 9,7% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 6,4% - за Игоря Смешко, 4,3% - за Анатолия Гриценко, 3,5% - за Олега Ляшко, 1,8% - за Святослава Вакарчука, 0,8% - за Александра Вилкула, а за других кандидатов - всего 3,7%.

Также по данным КМИС, если бы выборы Президента Украины проходили в конце апреля, то за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения: "27,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 9,7% - за Петра Порошенко, 8% - за Юрия Бойко".

Стоит отметить, что подобный опрос КМИС проводил из 8 по 18 февраля 2020 года. Согласно полученному рейтингу, среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, наибольшую поддержку среди населения имел Зеленский, за которого готовы были голосовать 44,2% среди тех, кто определился со своим выбором. Второе-третье места делили Юрий Бойко (13,1%) и Петр Порошенко (11,6%).

Актуальный опрос был проведен с 17 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Как сообщалось в УНН, по результатам опроса, по состоянию на февраль 2020 года работу Президента Украины Владимира Зеленского не одобряли 40% украинцев, по сравнению с декабрем 2019 года.

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