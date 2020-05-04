Рейтинг президента Зеленского снизился - опрос КМИС

КИЕВ. 4 мая. УНН. Если бы выборы Президента Украины проходили в конце апреля, то среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором - 42,6% украинцев готовы проголосовать за Владимира Зеленского, за Петра Порошенко - 14,9%, за Юрия Бойко - 12,2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Киевского международного института социологии.