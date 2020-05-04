Около половины украинцев считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Согласно результатам опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, 48,7% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Соответствующие результаты социологического исследования были обнародованы Центром Разумкова, передает УНН.
“29% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 49% — что события развиваются в неправильном направлении. 29% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет”, — говорится в исследовании.
Также сообщается, что 22,4% отметили, что им трудно ответить, в каком направлении развиваются события в Украине.
Отмечается, что 50% опрошенных считают, что страна способна преодолеть трудности в более отдаленной перспективе, а 14,5% — что не способна их преодолеть.
Соответствующее опрос проведен социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.
Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, рейтинг президента Зеленского снизился.