Около половины украинцев считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении - опрос

“29% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 49% — что события развиваются в неправильном направлении. 29% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет”, — говорится в исследовании.

Также сообщается, что 22,4% отметили, что им трудно ответить, в каком направлении развиваются события в Украине.

Отмечается, что 50% опрошенных считают, что страна способна преодолеть трудности в более отдаленной перспективе, а 14,5% — что не способна их преодолеть.

Соответствующее опрос проведен социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.

Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, рейтинг президента Зеленского снизился.