Близько 80% антрациту Україна торік купила у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. 78,6% імпортних постачань антрациту в Україну здійснювались з Росії, передає УНН з посиланням на прес-службу ДП “Держзовнішінформ”.
“Протягом 2017 року в Україну з Російської Федерації було імпортовано 2,66 млн тонн антрациту, що складає 78,6% від всього імпорту”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема зазначається, що торік Україні імпортувала 3,38 млн тонн антрациту, що більше ніж втричі перевищує показник 2016-го (933,4 тис. тонн). При цьому, 78,6% імпортованого антрациту (2,66 млн тонн) надійшло з Російської Федерації, при цьому 99,5% — через посередників. У 2017 році 99,6% всього антрациту імпортовано в Україну за “непрямими” контрактами (у 2016-му ця цифра становила 99,8%).
“Усереднена розрахункова ціна антрациту, що завозився в Україну з РФ за „непрямими“ контрактами, у 2017 році становила 99,3 доларів/тонна, а напряму з РФ завезли лише 12,1 тис. тонн за середньорозрахунковою ціною 165,7 доларів/тонна. В основному імпорт антрациту з Росії у 2017 році відбувався через такі країни як Швейцарія (1,50 млн тонн за ціною близько 100,4 доларів/тонна) та Велика Британія (523,4 тис. тонн за ціною 102,6 доларів/тонна)”, — звернули увагу у “Держзовнішінформі”.
Із ПАР Україна у 2017 році імпортувала 714,1 тис. тонн антрациту (21,2% всього імпорту) за середньорозрахунковою ціною 92,1 доларів/тонна (імпорт здійснювався через Швейцарію).
Середні розрахункові ціни при імпорті антрациту в Україну у 2017 році за “прямими” контрактами становили близько 165 доларів/тонна (170 доларів/тонна у 2016 році), а за “непрямими” — 98 доларів/тонна (73 доларів/тонна у 2016 році). При цьому різниця між цінами “прямих” і “непрямих” імпортних контрактів становила 67 доларів/тонна у 2017 році та 97 доларів/тонна — у 2016-му.
“Можливо, ця різниця викликана якісними характеристиками вугілля або іншими чинниками”, — припустили експерти.
Нагадаємо, Україна протягом 2017 року експортувала 61,1 тис. тонн антрациту, що майже утричі менше, ніж у 2016 році.