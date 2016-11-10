Близько 35 млн людей не змогли проголосувати на виборах у США - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вибори в США відповідали демократичним нормам, однак у той же час спостерігачі ОБСЄ вказали на недоліки у виборчій системі, які не дозволили взяти участь в голосуванні мільйонам громадян, передає УНН з посиланням на офіційне представництво ОБСЄ.
У документі, зокрема, зазначається, що вибори пройшли в обстановці серйозної конкуренції і продемонстрували прихильність країни до дотримання основних свободи вираження поглядів, проведення зборів і асоціацій.
Проте, “багато американців скористалися можливістю вільно вибрати керівництво країни”, вважає спеціальний координатор і глава короткострокової місії ОБСЄ Крістін Муттон.
За офіційними даними, вказується в звіті, право голосу в США мають близько 220 млн чоловік. Яка була явка виборців, стане зрозуміло після підведення остаточних підсумків виборів, однак, відзначається в документі, порядку 35 млн громадян США не змогли зареєструватися для участі в голосуванні через зайву складність процедури.
Зазначається, що з великими труднощами в процесі реєстрації зіткнулися виборці з низьким рівнем доходів, громадяни з інвалідністю, представники расових і мовних меншин, а також корінного населення Америки. В звіті ОБСЄ наголошується, що можливості обирати президента позбавлені близько 4 млн жителів заморських володінь США.
Понад 6 млн правопорушників, як ті, які вже відбувають покарання, так і ті, хто ще чекає вироку суду, також не можуть брати участі у виборах, хоча в деяких штатах останнім часом робилися кроки, щоб змінити подібну практику . “Ці обмеження суперечать принципу загального і рівного виборчого права, передбаченого ОБСЄ,” — наголошується в документі.
Як повідомляв УНН, представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.