Около 35 млн человек не смогли проголосовать на выборах в США - ОБСЕ

В документе, в частности, отмечается, что выборы прошли в обстановке серьезной конкуренции и продемонстрировали приверженность страны к соблюдению основных свободы слова, проведения собраний и ассоциаций.

Однако, "многие американцы воспользовались возможностью свободно избрать руководство страны", считает специальный координатор и глава краткосрочной миссии ОБСЕ Кристин Муттон.

По официальным данным, указывается в отчете, право голоса в США около 220 млн человек. Которая была явка избирателей, станет ясно после подведения окончательных итогов выборов, однако, отмечается в документе, порядка 35 млн граждан США не смогли зарегистрироваться для участия в голосовании из-за излишней сложности процедуры.

Отмечается, что с большими трудностями в процессе регистрации столкнулись избиратели с низким уровнем доходов, граждане с инвалидностью, представители расовых и языковых меньшинств, а также коренного населения Америки. В отчете ОБСЕ отмечается, что возможности избирать президента лишены около 4 млн жителей заморских владений США.

Более 6 млн правонарушителей, как те, которые уже отбывают наказание, так и те, кто еще ждет приговора суда, также не могут участвовать в выборах, хотя в некоторых штатах последнее время предпринимались шаги, чтобы изменить подобную практику. "Эти ограничения противоречат принципу всеобщего и равного избирательного права, предусмотренного ОБСЕ", - отмечается в документе.

Как сообщал УНН, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.