Близько 250 тис. осіб у Луганську залишились без води - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Учора, 10 січня, на Петрівській водонасосній станції у підконтрольному урядові с. Артема знову стався прорив трубопроводу, у результаті чого водопостачання у Луганськ було обмежене і близько 250 000 осіб залишилися без чистої води. Про це йдеться на офіційній сторінці Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Facebook, передає УНН.
Як зазначено у повідомленні, СММ ОБСЄ сприяла встановленню режиму припинення вогню, а також здійснювала моніторинг його дотримання для того, щоб працівники водоканалу змогли провести ремонтні роботи.
"Спостерігачі відвідали місце, де пролягає пошкоджена труба. Працівники зі спеціалізованим обладнанням усували пошкодження на місці. Ремонтні роботи тривають і сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, через обстріли бойовиків без питної води залишились жителі Авдіївки та Ясинуватої 26 грудня.