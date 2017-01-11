Около 250 тыс. человек в Луганске остались без воды - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера, 10 января, на Петровской водонасосного станции в подконтрольном правительству с. Артема снова произошел прорыв трубопровода, в результате чего водоснабжения в Луганск было ограничено и около 250 тыс человек остались без чистой воды. Об этом говорится на официальной странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Facebook, передает УНН.
Как отмечается в сообщении, СММ ОБСЕ способствовала установлению режима прекращения огня, а также осуществляла мониторинг его соблюдения для того, чтобы работники водоканала смогли провести ремонтные работы.
"Наблюдатели посетили место, где проходит поврежденная труба. Работники со специализированным оборудованием устраняли повреждения на месте. Ремонтные работы продолжаются и сегодня", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, из-за обстрелов боевиков без питьевой воды остались жители Авдеевки и Ясиноватой 26 декабря.