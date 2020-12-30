Близько 2 млн українців отримують пенсію менше, ніж 2 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Україні 1,8 млн пенсіонерів отримує пенсію меншу, ніж 2 тис. грн. На початку року їх було 4 млн. Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
“Середня пенсія склала більше 3 400 гривень та зросла майже на 400 гривень за рік. На початок року у нас 4 мільйони пенсіонерів отримували пенсії нижче 2000 гривень, а зараз таких людей 1,8 мільйона. Тобто для 2,2 мільйона людей ми вивели пенсії понад цю ганебну межу”, — сказала Марина Лазебна.
Вона зазначила, що у приблизно у кожній другій українській сім’ї у домогосподарстві є принаймні один пенсіонер, і тому допомагаючи їм — зменшуються витрати працюючих українців.
Вона нагадала, що цього року за дорученням Президента виплатили одноразову допомогу в 1000 гривень пенсіонерам, старшим за 80 років. Доплати та підвищення отримали більше 10 мільйонів людей.
Нагадаємо, пенсії наступного року підніматимуть у кілька етапів.