Около 2 млн украинцев получают пенсию меньше, чем 2 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Украине 1,8 млн пенсионеров получает пенсию меньше, чем 2 тыс. грн. В начале года их было 4 млн. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
“Средняя пенсия составила более 3 400 гривен и выросла почти на 400 гривен в год. На начало года у нас 4 миллиона пенсионеров получали пенсии ниже 2 000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 миллиона. То есть для 2,2 миллиона человек мы вывели пенсии на более чем эту позорную черту”, — сказала Марина Лазебная.
Она отметила, что в примерно в каждой второй украинской семье в домохозяйстве есть по крайней мере один пенсионер, и поэтому помогая им — уменьшаются расходы работающих украинцев.
Она напомнила, что в этом году по поручению Президента выплатили единовременное пособие в 1000 гривен пенсионерам, старше 80 лет. Доплаты и повышения получили более 10 миллионов человек.
Напомним, пенсии в следующем году будут поднимать в несколько этапов.