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Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше половини доходів

Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше половини доходів

Київ • УНН

 • 8969 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Близько 14% українців витрачають на оплату житлово-комунальних послуг понад половину доходів родини. Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС, повідомляє УНН.

Майже половина опитаних (45%) сказали, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли порівняно з жовтнем 2018 року. У 35% респондентів ці витрати не змінилися або зменшилися.

Близько 14% українців витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім'ї. Якщо порівняти результати цього дослідження з опитування КМІС, проведеним в 2015 році на замовлення Фонду Фрідріха Еберта, то за 4 роки частка тих домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла більш, ніж вдвічі – з 6% до 14%. Частка тих, хто витрачає на "комуналку" від третини до половини доходу збільшилася з 16% до 21%. Відповідно, зменшилась кількість тих, хто витрачає до 10%: з 18% в 2015 році до 12% в 2019. Також зменшилася частка тих, хто витрачає від 10% до 30%: з 48% до 41%.

Опитування було проведене 3 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів працює над тим, щоб знизити вартість енергоносіїв для унеможливлення підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства в регіонах.

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