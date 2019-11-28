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Около 14% украинцев тратят на оплату ЖКХ более половины доходов

Около 14% украинцев тратят на оплату ЖКХ более половины доходов

Киев  •  УНН

 • 8969 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Около 14% украинцев тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более половины доходов семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС, сообщает УНН.

Почти половина опрошенных (45%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года. У 35% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились.

Около 14% украинцев тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Если сравнить результаты этого исследования по опросу КМИС, проведенного в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое - с 6% до 14%. Доля тех, кто тратит на "коммуналку" от трети до половины дохода увеличилась с 16% до 21%. Соответственно, уменьшилось количество тех, кто тратит до 10% с 18% в 2015 году до 12% в 2019. Также уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30% с 48% до 41%.

Опросы были проведены 3 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Напомним, Кабинет министров работает над тем, чтобы снизить стоимость энергоносителей для предотвращения повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в регионах.

Украинские Национальные Новости

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