Близько 12 тис. немовлят цього року вже отримали закордонні паспорти

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19 березня, 18:42 • 86645 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 128899 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 111913 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 126512 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 131554 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 122898 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 164849 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125297 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124220 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

 • 20463 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Від початку року в Україні 11 тис. 956 дітям, віком до 1 року, видали паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Державній міграційній службі України.

"Повідомляємо, що кількість виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон дітям, віком до 1 року, з початку поточного року становила 11 тис. 956", - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, у 2019 році закордонний паспорт видали 56 тис. 591 дитині.

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