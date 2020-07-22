Близько 12 тис. немовлят цього року вже отримали закордонні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Від початку року в Україні 11 тис. 956 дітям, віком до 1 року, видали паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Державній міграційній службі України.
"Повідомляємо, що кількість виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон дітям, віком до 1 року, з початку поточного року становила 11 тис. 956", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, у 2019 році закордонний паспорт видали 56 тис. 591 дитині.