Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта

"Сообщаем, что количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу детям в возрасте до 1 года с начала текущего года составила 11 тыс. 956", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в 2019 году загранпаспорт выдали 56 тыс. 591 ребенку.



