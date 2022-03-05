Близько 100 тисяч людей вступили до тероборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що з початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"За 10 днів війни до нас прийшло близько 100 тисяч осіб в тероборону. Записатись дуже просто. У нас працює сайт. Там є всі контакти, там є гаряча лінія, вас повністю проконсультують, що саме потрібно робити і куди звертатися", – заявила заступниця міністра.
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Також вона додала, що після завершення війни тероборона не буде розформована, а стане частиною системи оборони України.
"Перемога – це перемога, але Росія залишатиметься там, де вона зараз залишається. Тому ворог у нас буде стільки, скільки буде наш північний сусід поряд з нами. Тому ми повинні бути завжди готові до цього спротиву. Тому закон про національний спротив якраз передбачає цю систему, коли кожен житель своєї громади має можливість захищати свою громаду", – розповіла Маляр.
Нагадаємо
До лав тероборони дозволили приймати чоловіків віком понад 60 років.