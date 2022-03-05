Около 100 тысяч человек вступили в теробороны

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"За 10 дней войны к нам пришло около 100 тысяч человек в тероборону. Записаться очень просто. У нас работает сайт. Там есть все контакты, там есть горячая линия, вас полностью проконсультируют, что именно нужно делать и куда обращаться", - заявила заместитель министра.

Детали

Также она добавила, что после завершения войны тероборона не будет расформирована, а станет частью системы обороны Украины.

"Победа - это победа, но Россия будет оставаться там, где она сейчас остается. Поэтому враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами. Поэтому мы должны быть всегда готовы к этому сопротивлению. Поэтому закон О Национальном сопротивлении как раз предусматривает эту систему, когда каждый житель своей общины имеет возможность защищать свою общину", - рассказала Маляр.

Напомним

В ряды теробороны позволили принимать мужчин старше 60 лет.