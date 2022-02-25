До лав тероборони дозволили приймати чоловіків віком понад 60 років
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до лав територіальної оборони дозволено за бажанням залучати чоловіків старших за 60 років, повідомляє УНН.
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“Крім цього, мною прийнято рішення, яке узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил ТрО патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога”, — написав міністр на своїй сторінці у Facebook.
Він також додав, що до лав тероборони записуються тисячи людей.
“Тож, „заблукавші“, нех@й щастить”, — промовисто написав міністр.
Резніков наголосив, що пишається захисниками країни.
“Завдяки героїзму наших захисників і захисниць Україна вистояла першу, найскладнішу добу. Окупанти понесли суттєві втрати.
Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу”, — написав міністр.
Доповнення
В ОП кажуть, що найбільша військова небезпека наразі — з напрямку Димер-Іванків на північний захід від Києва.