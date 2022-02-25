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До лав тероборони дозволили приймати чоловіків віком понад 60 років

До лав тероборони дозволили приймати чоловіків віком понад 60 років

Київ • УНН

 • 303894 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до лав територіальної оборони дозволено за бажанням залучати чоловіків старших за 60 років, повідомляє УНН.

Цитата

“Крім цього, мною прийнято рішення, яке узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил ТрО патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога”, — написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що до лав тероборони записуються тисячи людей.

“Тож, „заблукавші“, нех@й щастить”, — промовисто написав міністр.

Резніков наголосив, що пишається захисниками країни.

“Завдяки героїзму наших захисників і захисниць Україна вистояла першу, найскладнішу добу. Окупанти понесли суттєві втрати.
Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу”, — написав міністр.

Доповнення

В ОП кажуть, що найбільша військова небезпека наразі — з напрямку Димер-Іванків на північний захід від Києва.

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