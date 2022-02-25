Найбільша військова небезпека наразі з напрямку Димер-Іванків на північний захід від Києва - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Найбільша небезпека наразі розвивається з напрямку Димер-Іванків - це північний захід від Києва. Там бої зараз вже йдуть у районах населених пунктів Гостомель, Ворзель та Буча. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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“Найбільша небезпека зараз розвивається з напрямку Димер-Іванків, тобто це північний захід від Києва. Там бої зараз вже йдуть в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель та Буча. Спробують наступати російські війська, але там наші механізовані частини десантні виставили надійний заслон, знищено декілька вертольотів противника і що не менше одна колона бойової техніки, працювали Javelin”, — сказав Арестович.
Доповнення
Сьогодні, 25 лютого, Сухопутні війська ЗС України попередили жителів Ворзеля в Київській області про можливий захід противника у навколишні населені пункти.
Раніше повідомлялося, що біля Гостомеля у Київській області Збройні сили України знищили два російські гелікоптери.