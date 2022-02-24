Біля Гостомеля ЗСУ знищили два російські гелікоптери
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Біля Гостомеля у Київській області Збройні сили України знищили два російські гелікоптери. Про це інформують Сухопутні війська Збройних сил України, пише УНН.
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На офіційній сторінці Facebook оприлюднили відео з ситуацією в Гостомелі. На ньому видно результати ворожих обстрілів.
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