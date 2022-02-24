18 осіб загинули через ворожий удар на військову частину на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В наслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке на Одещині загинуло 18 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Одеську обласну державну адміністрацію.
Цитата
«Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 чоловік , яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один з врятованих, на жаль помер в лікарні. Загинуло 18 осіб (8 чоловіків, 10 жінок). На разі триває розбір завалів», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
В Україні введено воєнний стан.