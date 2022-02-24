18 человек погибли из-за вражеского удара на воинскую часть в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое Одесской области погибло 18 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Одесскую областную государственную администрацию.
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"Как сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, по состоянию на 11:00 силами сотрудников ГСЧС из-под завалов спасены 6 человек, которые госпитализированы в Подольской городской больнице. Один из спасенных, к сожалению скончался в больнице. Погибло 18 человек (8 мужчин, 10 женщин). На данный момент продолжается разбор завалов", - говорится в сообщении.
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Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сложить оружие.
В Украине введено военное положение.