Возле Гостомеля ВСУ уничтожили два российских вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Возле Гостомеля в Киевской области Вооруженные силы Украины уничтожили два российских вертолета. Об этом информируют Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Детали
На официальной странице в Facebook опубликовали видео с ситуацией в Гостомеле. На нем видны результаты вражеских обстрелов.
Добавим
В результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое Одесской области погибло 18 человек.
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
В Украине введено военное положение.