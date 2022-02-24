Возле Гостомеля ВСУ уничтожили два российских вертолета

Детали

На официальной странице в Facebook опубликовали видео с ситуацией в Гостомеле. На нем видны результаты вражеских обстрелов.

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В результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое Одесской области погибло 18 человек.

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

В Украине введено военное положение.