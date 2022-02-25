Наибольшая военная опасность сейчас с направления Дымер-Иванков на северо-запад от Киева - ОП

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“Самая большая опасность сейчас развивается по направлению Дымер-Иванков, то есть это северо-запад от Киева. Там бои сейчас уже идут в районах населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча. Попытаются наступать российские войска, но там наши механизированные части десантные выставили надежный заслон, уничтожено несколько вертолетов противника и не менее одна колонна боевой техники, работали Javelin”, — сказал Арестович.

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Сегодня, 25 февраля, Сухопутные войска ВС Украины предупредили жителей Ворзель в Киевской области о возможном заходе противника в окрестные населенные пункты.

Ранее сообщалось, что у Гостомеля в Киевской области вооруженные силы Украины уничтожили два российских вертолета.