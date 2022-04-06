Близько 10 млн грн застави ексголови "Нафтогазу" Бакуліна піде в дохід держави
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Суд задовольнив клопотання прокуратури про звернення в дохід держави близько 10 млн грн застави ексголови правління НАК "Нафтогаз України" Євгена Бакуліна. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Цитата
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексголови правління НАК "Нафтогаз України" у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживанні владою або службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що у кримінальному провадженні до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 9 987 600 грн.
"Ці кошти внесено на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва. У ході слідства підозрюваний свої процесуальні обов’язки не виконував, на виклики не з’являвся, покинув межі України у зв’язку із чим його оголошено у національний, а в подальшому у міжнародний розшук", - інформує ОГП.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Євгена Бакуліна.
Доповнення
Досудовим розслідуванням встановлено, що Бакулін з березня 2010 року ймовірно брав участь у злочинній організації, створеній Януковичем, що призвело до заволодіння особливо великими коштами при закупівлі нафтогазових вишок для ДАК “Чорноморнафтогаз”.