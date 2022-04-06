Около 10 млн грн залога экс-главы "Нафтогаза" Бакулина пойдет в доход государства

Цитата

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы правления НАК "Нафтогаз Украины" в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в уголовном производстве в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде залога в сумме 9 987 600 грн.

"Эти средства внесены на депозитный счет Печерского районного суда г. Киев. В ходе следствия подозреваемый свои процессуальные обязанности не выполнял, на вызовы не являлся, покинул пределы Украины в связи с чем он объявлен в национальный, а в дальнейшем в международный розыск", - сообщили в ОГП.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Евгении Бакулине.

Дополнение

Досудебным расследованием установлено, что Бакулин с марта 2010 года вероятно принимал участие в преступной организации, созданной Януковичем, что привело к завладению особо большими средствами при закупке нефтегазовых вышек для ГАК “Черноморнефтегаз”.