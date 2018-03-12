Генпрокурор розповів про схему викрадення коштів при закупівлі “вишок Бойка” за участю Бакуліна

КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про схему відмивання коштів при закупівлі “вишок Бойка” за участю екс-голови НАК “Нафтогаз” України, народним депутатом від “Опозиційного блоку” Євгена Бакуліна. Відповідну інформацію він надав сьогодні членам регламентного комітету ВР, який розглядає його подання на надання дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності та арешт, передає кореспондент УНН.