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Генпрокурор розповів про схему викрадення коштів при закупівлі “вишок Бойка” за участю Бакуліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про схему відмивання коштів при закупівлі “вишок Бойка” за участю екс-голови НАК “Нафтогаз” України, народним депутатом від “Опозиційного блоку” Євгена Бакуліна. Відповідну інформацію він надав сьогодні членам регламентного комітету ВР, який розглядає його подання на надання дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності та арешт, передає кореспондент УНН.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що Є.Бакулін з березня 2010 року ймовірно брав участь у злочинній організації, створеній Януковичем, що призвело до заволодіння особливо великими коштами при закупівлі нафтогазових вишок для ДАК “Чорноморнафтогаз”, — сказав Ю.Луценко.

За його словами, один із свідків дав покази, що ця схема реалізовувалася Віктором Януковичем, Сергієм Арбузовим, Є.Бакуліним, працівниками “Чорноморнафтогазу” та іншими особами, зокрема з Латвійської республіки.

Як зазначив Ю.Луценко, слідством встановлено, що планувалося завищувати вартість бурових установок на 150 млн дол. При цьому 130 млн дол. мали йти Януковичу та його оточенню, решта — керівництву “Чорноморнафтогаз”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бакулін повідомив ВР про своє перебування на лікуванні у двох різних місцях

“Бакулін дав вказівку своїм підлеглих різко — фактично удвічі завищити ціни на ці вишки. Луценко зауважив, що у результаті були розроблені і реалізовані фіктивні тендери із залученням низки компаній для проведення коштів від запланованої закупівлі 7 бурових установок та банки.

Також було створено спеціальний фінансовий вузол для реалізації махінації.

“Він (Бакулін — ред.) сам планував і проводив розкрадання коштів для подальшої їх роздачі членам ОЗУ”, — розповів Ю.Луценко.

За його словами, із запланованих 500 млн доларів вдалося привласнити понад 140 млн дол. із закупівлі першої бурової установки та, щоб приховати розкрадання коштів, друга бурова установка була закуплена із додатковим обладнанням. Але після скандалу, який піднявся у ЗМІ, ОЗУ Януковича вирішило не закупати решту 5 бурових установок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бакулін повідомив, що має бажання ознайомитись з поданням ГПУ

Луценко також нагадав, що у 2014 році справа щодо Бакуліна розслідувалася, але була закрита через відсутність достовірних доказів щодо його причетності до оборудки. Зараз, як зазначив Луценко, завдяки показам свідка, докази, яких не вистачало, слідством зібрано.

Генпрокурор зазначив, що наразі ГПУ звернулася до міжнародних партнерів для надання міжнародної правової допомоги для арешту та повернення викрадених коштів.

Як повідомляв УНН, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Бакуліна.

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