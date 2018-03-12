Генпрокурор рассказал о схеме похищения средств при закупке "вышек Бойко" с участием Бакулина

“Досудебным расследованием установлено, что Е.Бакулин с марта 2010 года вероятно участвовал в преступной организации, созданной Януковичем, что привело к завладению особенно большими средствами при закупке нефтегазовых вышек для ГАК “Черноморнефтегаз”, — сказал Ю.Луценко.

По его словам, один из свидетелей дал показания, что эта схема реализовывалась Виктором Януковичем, Сергеем Арбузовым, Е.Бакулиным, работниками “Черноморнефтегаза” и другими лицами, в том числе из Латвийской республики.

Как отметил Ю.Луценко, следствием установлено, что планировалось завышать стоимость буровых установок на 150 млн долл. При этом 130 млн долл. должны были идти Януковичу и его окружению, остальные — руководству “Черноморнефтегаз”.

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“Бакулин дал указание своим подчиненным резко — фактически вдвое завысить цены на эти вышки. Луценко отметил, что в результате были разработаны и реализованы фиктивные тендеры с привлечением ряда компаний для проведения средств от запланированной закупке 7 буровых установок и банки.

Также был создан специальный финансовый узел для реализации махинации.

“Он (Бакулин — ред.) сам планировал и проводил хищения средств для последующей их раздачи членам ОПГ”, — рассказал Ю.Луценко.

По его словам, из запланированных 500 млн долларов удалось присвоить более 140 млн долл. по закупке первой буровой установки и, чтобы скрыть хищения средств, вторая буровая установка была закуплена с дополнительным оборудованием. Но после скандала, который поднялся в СМИ, ОЗУ Януковича решило не закупать оставшиеся 5 буровых установок.

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Ю.Луценко также напомнил, что в 2014 году дело в отношении Бакулина расследовалось, но была закрыта из-за отсутствия достоверных доказательств его причастности к сделке. Сейчас, как отметил Луценко, благодаря показаниям свидетеля, доказательства, которых не хватало, следствием собрано.

Генпрокурор отметил, что сейчас ГПУ обратилась к международным партнерам для оказания международной правовой помощи для ареста и возвращения похищенных средств.

Как сообщал УНН, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.