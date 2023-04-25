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Блінкен глибоко стурбований діяльністю ПВК "вагнер" у Судані

Блінкен глибоко стурбований діяльністю ПВК "вагнер" у Судані

Київ • УНН

 • 406047 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен "глибоко стурбований" діяльністю ПВК "вагнер" у Судані. Він попередив, що ПВК створює ризики для загострення конфлікту у країні. Про це він сказав на пресконференції в Держдепартаменті, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Цитата

"Ми дійсно глибоко стурбовані залученням групи Пригожина, ПВК "Вагнер", в Судані", – повідомив Блінкен.

Деталі

Блінкен вважає, що своїми діями ПВК "вагнер" в Малі, Центральноафриканській Республіці, а також на війні в Україні "просто несе з собою більше смертей і руйнувань".

Держсекретар США додав, що Сполучені Штати шукають способи, як допомогти американським громадянам, які бажають покинути Судан.

Блінкен не уточнив, яка кількість громадян США знаходиться зараз в Судані, але сказав, що "десятки" виявили зацікавленість у виїзді з країни.

Нагадаємо

Нещодавні бойові дії спалахнули в суданській столиці Хартумі та в інших містах по всій країні, оскільки напруження між головнокомандувачем армією генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лідером Сил оперативної підтримки, відомим як Хемедті досягло межі.

Генерали очолили військовий переворот у жовтні 2021 року, зірвавши перехід до демократії, який розпочався після повалення правителя Омара аль-Башира внаслідок народного повстання чотири роки тому.

Але розбіжності між двома генералами почали швидко загострюватися, особливо після того, як у грудні минулого року військові, RSF та коаліція цивільних партій підписали попередню політичну угоду, за якою військові погодилися передати владу.

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