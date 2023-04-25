Блінкен глибоко стурбований діяльністю ПВК "вагнер" у Судані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен "глибоко стурбований" діяльністю ПВК "вагнер" у Судані. Він попередив, що ПВК створює ризики для загострення конфлікту у країні. Про це він сказав на пресконференції в Держдепартаменті, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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"Ми дійсно глибоко стурбовані залученням групи Пригожина, ПВК "Вагнер", в Судані", – повідомив Блінкен.
Деталі
Блінкен вважає, що своїми діями ПВК "вагнер" в Малі, Центральноафриканській Республіці, а також на війні в Україні "просто несе з собою більше смертей і руйнувань".
Держсекретар США додав, що Сполучені Штати шукають способи, як допомогти американським громадянам, які бажають покинути Судан.
Блінкен не уточнив, яка кількість громадян США знаходиться зараз в Судані, але сказав, що "десятки" виявили зацікавленість у виїзді з країни.
Нагадаємо
Нещодавні бойові дії спалахнули в суданській столиці Хартумі та в інших містах по всій країні, оскільки напруження між головнокомандувачем армією генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лідером Сил оперативної підтримки, відомим як Хемедті досягло межі.
Генерали очолили військовий переворот у жовтні 2021 року, зірвавши перехід до демократії, який розпочався після повалення правителя Омара аль-Башира внаслідок народного повстання чотири роки тому.
Але розбіжності між двома генералами почали швидко загострюватися, особливо після того, як у грудні минулого року військові, RSF та коаліція цивільних партій підписали попередню політичну угоду, за якою військові погодилися передати владу.
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