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Блинкен глубоко обеспокоен деятельностью ЧВК "вагнер" в Судане

Блинкен глубоко обеспокоен деятельностью ЧВК "вагнер" в Судане

Киев • УНН

 • 406043 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен "глубоко обеспокоен" деятельностью ЧВК "вагнер" в Судане. Он предупредил, что ЧВК создает риски для обострения конфликта в стране. Об этом он сказал на пресс-конференции в Госдепартаменте, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Цитата

"Мы действительно глубоко обеспокоены вовлечением группы Пригожина, ЧВК "Вагнер", в Судане", – сообщил Блинкен.

Детали

Блинкен считает, что своими действиями ЧВК "вагнер" в Мали, Центральноафриканской Республике, а также на войне в Украине "просто несет с собой больше смертей и разрушений".

Госсекретарь США добавил, что Соединенные Штаты ищут способы, как помочь американским гражданам, желающим покинуть Судан.

Блинкен не уточнил, какое количество граждан США находится сейчас в Судане, но сказал, что "десятки" проявили заинтересованность в выезде из страны.

Напомним

Недавние боевые действия вспыхнули в суданской столице Хартуме и в других городах по всей стране, поскольку напряжение между главнокомандующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лидером Сил оперативной поддержки, известным как Хемедти достигло предела.

Генералы возглавили военный переворот в октябре 2021 года, сорвав переход к демократии, который начался после свержения правителя Омара аль-Башира в результате народного восстания четыре года назад.

Но разногласия между двумя генералами начали быстро обостряться, особенно после того, как в декабре прошлого года военные, RSF и коалиция гражданских партий подписали предварительное политическое соглашение, по которому военные согласились передать власть.

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