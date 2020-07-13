Благодійники Черкащини врятували від коронавірусу не одне життя

ukru
19 березня, 18:42 • 86624 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 128878 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 111904 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 126506 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 131548 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 122895 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 164842 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125667 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125297 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124220 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 61475 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 64923 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 106642 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 79130 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 25794 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 105961 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 110812 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 103401 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 164834 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 124925 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 65738 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 72402 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 111198 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 129023 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 128125 перегляди
Актуальне
Благодійники Черкащини врятували від коронавірусу не одне життя

Благодійники Черкащини врятували від коронавірусу не одне життя

Київ • УНН

 • 10103 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. З початку пандемії бізнес забезпечив медичні заклади Черкаської області медобладнанням, тестами та засобами захисту на понад 19 млн грн. Про це повідомляє "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", передає УНН.

"За час ініціативи вдалося зібрати більше 19 мільйонів гривень, забезпечити засобами індивідуального захисту та необхідним обладнанням десятки закладів охорони здоров'я в області", - розповіли благодійники.

Їх допомога врятувала від коронавірусу не одне життя, каже головний лікар Черкаської інфекційної лікарні Світлана Волгіна.

"Поєднання наших медичних знань, знань і досвіду влади, сил та коштів благодійних фондів – стало тією рушійною силою, що допомагала медичним працівникам боротись з небезпечною хворобою. На перших етапах нам було дуже важко.

Якщо ці ініціативи і в майбутньому будуть продовжуватися, то і медики наші будуть захищені, і пацієнти будуть мати найсучаснішу апаратуру, і ми разом з вами врятуємо ще не одне життя", – зазначила вона.

Без допомоги бізнесу діагностувати та лікувати пацієнтів було б значно складніше, довше і дорожче, каже голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

"Сьогодні Черкащина входить у п’ятірку областей з найкращим забезпеченням всім необхідним для боротьби з коронавірусом", – додав він.

Повідомляється, що одним з головних та найбільш активних учасників проекту "Спільнодія Черкащини" був і залишається агрохолдинг МХП, який виділив 84 млн грн на боротьбу із пандемією.

З них 55 млн направлено в загальнонаціональний фонд, розподілом коштів якого займаються фахівці МОЗ. Ще 15 і 14 млн направлено на потреби підопічних компанії Вінницької та Черкаської областей відповідно (регіони присутності компанії).

"Допомогу вже отримали близько 90 медичних закладів Черкащини. Понад 55 тисяч одноразових масок і респіраторів, понад 20 тисяч комплектів індивідуального захисту, кисневі концентратори, монітори стану пацієнта, багатофункціональні ліжка з антипролежневими матрацами, безконтактні термометри, шість найсучасніших апаратів ШВЛ надійшло до лікарів Черкаської області", - розповіли у "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19".

У самій компанії кажуть, що не лишаються осторонь державних та суспільних проблем вже понад 20 років. І додають, що Черкащина успішно бореться з коронавірусом завдяки злагодженому діалогу бізнесу та громади.

"Якщо подивитися на статистику захворюваності, то на Черкащині ситуація була найбільш контрольованою з перших днів епідемії. Наші заклади охорони здоров’я були одними з найбільш забезпечених засобами індивідуального захисту і необхідним обладнанням. До ініціативи МХП активно долучилися інші місцеві бізнесмени, завдяки цьому нам вдалося додатково зібрати ще шість мільйонів гривень", - каже координатор Черкаського обласного штабу протидії коронавірусу від МХП Руслан Пономаренко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32