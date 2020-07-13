Благодійники Черкащини врятували від коронавірусу не одне життя

"За час ініціативи вдалося зібрати більше 19 мільйонів гривень, забезпечити засобами індивідуального захисту та необхідним обладнанням десятки закладів охорони здоров'я в області", - розповіли благодійники.

Їх допомога врятувала від коронавірусу не одне життя, каже головний лікар Черкаської інфекційної лікарні Світлана Волгіна.

"Поєднання наших медичних знань, знань і досвіду влади, сил та коштів благодійних фондів – стало тією рушійною силою, що допомагала медичним працівникам боротись з небезпечною хворобою. На перших етапах нам було дуже важко.

Якщо ці ініціативи і в майбутньому будуть продовжуватися, то і медики наші будуть захищені, і пацієнти будуть мати найсучаснішу апаратуру, і ми разом з вами врятуємо ще не одне життя", – зазначила вона.

Без допомоги бізнесу діагностувати та лікувати пацієнтів було б значно складніше, довше і дорожче, каже голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

"Сьогодні Черкащина входить у п’ятірку областей з найкращим забезпеченням всім необхідним для боротьби з коронавірусом", – додав він.

Повідомляється, що одним з головних та найбільш активних учасників проекту "Спільнодія Черкащини" був і залишається агрохолдинг МХП, який виділив 84 млн грн на боротьбу із пандемією.

З них 55 млн направлено в загальнонаціональний фонд, розподілом коштів якого займаються фахівці МОЗ. Ще 15 і 14 млн направлено на потреби підопічних компанії Вінницької та Черкаської областей відповідно (регіони присутності компанії).

"Допомогу вже отримали близько 90 медичних закладів Черкащини. Понад 55 тисяч одноразових масок і респіраторів, понад 20 тисяч комплектів індивідуального захисту, кисневі концентратори, монітори стану пацієнта, багатофункціональні ліжка з антипролежневими матрацами, безконтактні термометри, шість найсучасніших апаратів ШВЛ надійшло до лікарів Черкаської області", - розповіли у "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19".

У самій компанії кажуть, що не лишаються осторонь державних та суспільних проблем вже понад 20 років. І додають, що Черкащина успішно бореться з коронавірусом завдяки злагодженому діалогу бізнесу та громади.

"Якщо подивитися на статистику захворюваності, то на Черкащині ситуація була найбільш контрольованою з перших днів епідемії. Наші заклади охорони здоров’я були одними з найбільш забезпечених засобами індивідуального захисту і необхідним обладнанням. До ініціативи МХП активно долучилися інші місцеві бізнесмени, завдяки цьому нам вдалося додатково зібрати ще шість мільйонів гривень", - каже координатор Черкаського обласного штабу протидії коронавірусу від МХП Руслан Пономаренко.