Благотворители Черкасской области спасли от коронавируса не одну жизнь

"За время инициативы удалось собрать более 19 млн гривен, обеспечить средствами индивидуальной защиты и необходимым оборудованием десятки учреждений здравоохранения в области", - рассказали благотворители.

Их помощь спасла от коронавируса не одну жизнь, говорит главный врач Черкасской инфекционной больницы Светлана Волгина.

"Сочетание наших медицинских знаний, знаний и опыта власти, сил и средств благотворительных фондов - стало той движущей силой, которая помогала медицинским работникам бороться с опасной болезнью. На первых этапах нам было очень трудно.

Если эти инициативы и в будущем будут продолжаться, то и медики наши будут защищены, и пациенты будут иметь самую современную аппаратуру, и мы вместе с вами спасем еще не одну жизнь", - отметила она.

Без помощи бизнеса диагностировать и лечить пациентов было бы гораздо сложнее, дольше и дороже, говорит председатель Черкасской ОГА Роман Боднар.

"Сегодня Черкасская область входит в пятерку областей с лучшим обеспечением всем необходимым для борьбы с коронавирусом", - добавил он.

Сообщается, что одним из главных и наиболее активных участников проекта "Спільнодія Черкащини" был и остается агрохолдинг МХП, который выделил 84 млн грн на борьбу с пандемией.

Из них 55 млн направлено в общенациональный фонд, распределением средств которого занимаются специалисты Минздрава. Еще 15 и 14 млн направлено на нужды подопечных компании Винницкой и Черкасской областей соответственно (регионы присутствия компании).

"Помощь уже получили около 90 медицинских учреждений Черкасской области. Более 55 тысяч одноразовых масок и респираторов, более 20 тысяч комплектов индивидуальной защиты, кислородные концентраторы, мониторы состояния пациента, многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами, бесконтактные термометры, шесть самых современных аппаратов ИВЛ поступило к врачам Черкасской области", - рассказали в "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19".

В самой компании говорят, что не остаются в стороне государственных и общественных проблем уже более 20 лет. И добавляют, что Черкасская область успешно борется с коронавирусом благодаря согласованному диалогу бизнеса и общества.

"Если посмотреть на статистику заболеваемости, то в Черкасской области ситуация была наиболее контролируемой с первых дней эпидемии. Наши учреждения здравоохранения были одними из самых обеспеченных средствами индивидуальной защиты и необходимым оборудованием. К инициативе МХП активно включились другие местные бизнесмены, благодаря этому нам удалось дополнительно собрать еще шесть миллионов гривен", - говорит координатор Черкасского областного штаба противодействия коронавирусу от МХП Руслан Пономаренко.