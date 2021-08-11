БК "Дніпро" підписав "MVP" фінальної серії Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. БК "Дніпро" уклав угоду з американським атакувальним захисником Рашадом Воном, який мав досвід виступу в НБА, повідомляє УНН з посиланням на сторінку клубу в Instagram.
Деталі
Минулого сезону Вон приєднався взимку до "Прометея", у складі якого виборов чемпіонський титул Суперліги.
Американець у підсумку зіграв за "Прометей" 30 поєдинків у Суперлізі Пріматч минулого сезону. Набирав 14,1 очка, 2,9 підбирання, 2,7 передачі за поєдинок.
За підсумками фінальної серії проти "Запоріжжя" Рашада Вона визнали MVP.
Доповнення
У 2015 році "Мілуокі" обрав Вона на драфті НБА під 17-м номером. Загалом зіграв 139 матчів у найсильнішій клубній лізі світу за "Мілуокі", "Орландо" та "Бруклін".