Бізнесмен нелегально ввіз до України 50 кг "ювелірки" із золота
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Київській області вилучили велику партію ювелірних виробів, ввезених в Україну з Туреччини поза митним контролем. Про це у Facebook розповів перший заступник голови ДФС України Сергій Білан, передає УНН.
"У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України було встановлено фізичну особу-підприємця, який ввіз із Туреччини до України поза митним контролем 51,6 кг ювелірних виробів із золота", - повідомив посадовець.
Фігурант справи, як зазначив заступник голови ДФС, займається роздрібною торгівлею годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах, розташованих на території Києва та Сумської області.
"На підставі ухвал суду проведено обшуки в магазинах міста Суми та міста Києва, за результатами яких вилучено та передано на відповідальне зберігання 2 тис. 498 ювелірних виробів, орієнтовною вартістю близько 20 млн гривень", - додав Білан.
Слідство продовжується.
Нагадаємо, поліція затримала групу зловмисників, які грабували "ювелірки" протягом кількох років.