Бизнесмен нелегально ввез в Украину 50 кг "ювелирки" из золота
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киевской области изъяли крупную партию ювелирных изделий, ввозимых в Украину из Турции вне таможенного контроля. Об этом в Facebook рассказал первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан, передает УНН.
"В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины было установлено физическое лицо-предпринимателя, который ввез из Турции в Украину вне таможенного контроля 51,6 кг ювелирных изделий из золота", - сообщил чиновник.
Фигурант дела, как отметил заместитель председателя ГФС, занимается розничной торговлей часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах, расположенных на территории Киева и Сумской области.
"На основании постановлений суда проведены обыски в магазинах города Сумы и города Киева, по результатам которых изъято и передано на ответственное хранение 2 тыс. 498 ювелирных изделий, ориентировочной стоимостью около 20 млн гривен", - добавил Билан.
Следствие продолжается.
Напомним, полиция задержала группу злоумышленников, которые грабили "ювелирки" в течение нескольких лет.