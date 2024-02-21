Бізнес запропонував допомогу Кіперу у ремонті Одеської обласної дитячої лікарні - донат сягає 5 млн грн
Київ • УНН
Бізнесмени запропонували виділити 5 мільйонів гривень на ремонт Одеської обласної дитячої лікарні
Бізнес звернувся до очільника Одеської облдержадміністрації Олега Кіпера з пропозицією виділити 5 млн грн на ремонт реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої лікарні. Про це в ефірі 7-го каналу (Одеса) повідомив заступник очільника Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.
Приємно констатувати той факт, що небайдужі бізнесмени звернулися до керівника облдержадміністрації і запропонували допомогу. Ця допомога на першому етапі полягає у виділенні 5 млн грн приватних коштів для повного ремонту дитячої реанімації. Мова про благодійність, але не благодійниками, а свідомими бізнесменами
Харлов додав, що ремонт буде проведено найближчим часом. Бюджетні кошти на це не залучатимуться.
Прізвища благодійників Харлов не озвучив з етичних міркувань.
"Ми їх знаємо, їх знає керівник облдержадміністрації. Мабуть, завдячуючи його імені, авторитету та позиції щодо Одещини, вони і звернулися до нього: щоб запропонувати допомогу і покращити медицину", - зазначив він.