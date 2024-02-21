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Бізнес запропонував допомогу Кіперу у ремонті Одеської обласної дитячої лікарні - донат сягає 5 млн грн

Бізнес запропонував допомогу Кіперу у ремонті Одеської обласної дитячої лікарні - донат сягає 5 млн грн

Київ • УНН

 • 29086 перегляди

Бізнесмени запропонували виділити 5 мільйонів гривень на ремонт Одеської обласної дитячої лікарні

Бізнес звернувся до очільника Одеської облдержадміністрації Олега Кіпера з пропозицією виділити 5 млн грн на ремонт реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої лікарні. Про це в ефірі 7-го каналу (Одеса) повідомив заступник очільника Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.

Приємно констатувати той факт, що небайдужі бізнесмени звернулися до керівника облдержадміністрації і запропонували допомогу. Ця допомога на першому етапі полягає у виділенні 5 млн грн приватних коштів для повного ремонту дитячої реанімації. Мова про благодійність, але не благодійниками, а свідомими бізнесменами

- розповів він.

Харлов додав, що ремонт буде проведено найближчим часом. Бюджетні кошти на це не залучатимуться.

Прізвища благодійників Харлов не озвучив з етичних міркувань.

"Ми їх знаємо, їх знає керівник облдержадміністрації. Мабуть, завдячуючи його імені, авторитету та позиції щодо Одещини, вони і звернулися до нього: щоб запропонувати допомогу і покращити медицину", - зазначив він.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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