Бизнес предложил помощь Киперу в ремонте Одесской областной детской больницы - донат достигает 5 млн грн
Киев • УНН
Бизнесмены предложили выделить 5 миллионов гривен на ремонт Одесской областной детской больницы
Бизнес обратился к главе Одесской облгосадминистрации Олегу Киперу с предложением выделить 5 млн грн на ремонт реанимационного отделения Одесской областной детской больницы. Об этом в эфире 7-го канала (Одесса) сообщил заместитель главы Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.
Приятно констатировать тот факт, что неравнодушные бизнесмены обратились к руководителю облгосадминистрации и предложили помощь. Эта помощь на первом этапе заключается в выделении 5 млн грн частных средств для полного ремонта детской реанимации. Речь о благотворительности, но не благотворителями, а сознательными бизнесменами
Харлов добавил, что ремонт будет проведен в ближайшее время. Бюджетные средства на это не будут привлекаться.
Фамилии благотворителей Харлов не озвучил из этических соображений.
"Мы их знаем, их знает руководитель облгосадминистрации. Видимо, благодаря его имени, авторитету и позиции по Одесской области, они и обратились к нему: чтобы предложить помощь и улучшить медицину", - отметил он.
Бизнес предложил помощь Киперу в ремонте Одесской областной детской больницы - донат достигает 5 млн грн
Бизнесмены предложили выделить 5 миллионов гривен на ремонт Одесской областной детской больницы.
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