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Бизнес предложил помощь Киперу в ремонте Одесской областной детской больницы - донат достигает 5 млн грн

Бизнес предложил помощь Киперу в ремонте Одесской областной детской больницы - донат достигает 5 млн грн

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 12:10  •  22239 просмотра

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Бизнесмены предложили выделить 5 миллионов гривен на ремонт Одесской областной детской больницы

Бизнес обратился к главе Одесской облгосадминистрации Олегу Киперу с предложением выделить 5 млн грн на ремонт реанимационного отделения Одесской областной детской больницы. Об этом в эфире 7-го канала (Одесса) сообщил заместитель главы Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

Приятно констатировать тот факт, что неравнодушные бизнесмены обратились к руководителю облгосадминистрации и предложили помощь. Эта помощь на первом этапе заключается в выделении 5 млн грн частных средств для полного ремонта детской реанимации. Речь о благотворительности, но не благотворителями, а сознательными бизнесменами

- рассказал он.

Харлов добавил, что ремонт будет проведен в ближайшее время. Бюджетные средства на это не будут привлекаться.

Фамилии благотворителей Харлов не озвучил из этических соображений.

"Мы их знаем, их знает руководитель облгосадминистрации. Видимо, благодаря его имени, авторитету и позиции по Одесской области, они и обратились к нему: чтобы предложить помощь и улучшить медицину", - отметил он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
odessaОдесса
Бізнес запропонував допомогу Кіперу у ремонті Одеської обласної дитячої лікарні - донат сягає 5 млн грн
Businesses offered to help Kiper in repairing Odesa Regional Children's Hospital - the donation reaches UAH 5 million
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