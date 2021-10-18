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Бізнес уперше за два роки очікує нарощування кадрів, але скептично налаштований щодо інфляції - НБУ

Київ • УНН

 • 16553 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Оптимізм ділових очікувань бізнесу зростає, уперше за два роки підприємства очікують нарощування кадрів. Позитивні й оцінки щодо курсу гривні, та оптимістичні протягом пів року очікування щодо рівня інфляції погіршилися. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IІІ кварталі 2021 року, пише УНН.

Цитата:

“Триває поліпшення оцінок бізнесу щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні, поточного стану та прогнозів розвитку власних підприємств. У наступні 12 місяців респонденти прогнозують зміцнення курсу національної валюти, попри посилення інфляційних очікувань”, — повідомляє регулятор з посиланням на дані опитування.

Деталі

За даними Нацбанку, уперше за останні два роки бізнес прогнозує збільшення загальної кількості працівників на своїх підприємствах. Збільшення кількості працівників прогнозують респонденти підприємств будівництва, торгівлі та інших видів діяльності. Також посилилися та залишаються високими очікування щодо зростання зарплат працівників у наступні 12 місяців. Лише 0,9% опитаних компаній готові до зменшення зарплат.

Також підприємства третій квартал поспіль суттєво поліпшують очікування щодо зростання виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців.

При цьому третій квартал поспіль поліпшувались очікування бізнесу щодо курсу гривні. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 28,50 грн/дол. (у попередньому кварталі — 28,71 грн/дол.).

Інфляційні очікування погіршилися після поліпшення два квартали поспіль: у ІІI кварталі очікувана річна інфляція становила 7,8% порівняно з 7,2% у попередньому кварталі. Частка опитаних підприємств, які вважають, що інфляція не перевищить 7,5%, зменшилася, впавши нижче 50%.

Найвищі очікування поліпшення фінансово-економічного стану в підприємств торгівлі та сільського господарства. Не такі оптимістичні підприємства енерго- та водопостачання.

При цьому бізнес прогнозує подальше збільшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і за кордоном. П’ятий квартал поспіль спостерігається поліпшення очікувань щодо зростання обсягів іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають.

Частка компаній, що планують залучати кредити в Україні упродовж наступних 12 місяців, вперше з початку року збільшилася і становила 40,4% порівняно з 36,9% у ІІ кварталі.

Довідково

Квартальне опитування проводилося з 3 серпня до 2 вересня 2021 року. В опитуванні взяли участь 690 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей).

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