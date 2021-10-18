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Бизнес впервые за два года ожидает наращивания кадров, но скептически настроен по инфляции - НБУ

Киев  •  УНН

 • 16545 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Оптимизм деловых ожиданий бизнеса растет, впервые за два года предприятия ожидают наращивания кадров. Положительные и оценки относительно курса гривны, а оптимистичные в течение полугода ожидания относительно уровня инфляции ухудшились. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, которое Национальный банк провел в IІІ квартале 2021 года, пишет УНН.

Цитата:

"Продолжается улучшение оценок бизнеса по объемам производства товаров и услуг в Украине, текущему состоянию и прогнозам развития собственных предприятий. В следующие 12 месяцев респонденты прогнозируют укрепление курса национальной валюты, несмотря на усиление инфляционных ожиданий", - сообщает регулятор со ссылкой на данные опроса.

Детали

По данным Нацбанка, впервые за последние два года бизнес прогнозирует увеличение общего количества работников на своих предприятиях. Увеличение количества работников прогнозируют респонденты предприятий строительства, торговли и других видов деятельности. Также усилились и остаются высокими ожидания относительно роста зарплат работников в следующие 12 месяцев. Лишь 0,9% опрошенных компаний готовы к уменьшению зарплат.

Также предприятия третий квартал подряд существенно улучшают ожидания по росту производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев.

При этом третий квартал подряд улучшались ожидания бизнеса относительно курса гривны. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,50 грн/долл. (в предыдущем квартале - 28,71 грн/долл.).

Инфляционные ожидания ухудшились после улучшения два квартала подряд: в ІІІ квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,8% по сравнению с 7,2% в предыдущем квартале. Доля опрошенных предприятий, которые считают, что инфляция не превысит 7,5%, уменьшилась, упав ниже 50%.

Самые высокие ожидания улучшения финансово-экономического состояния у предприятий торговли и сельского хозяйства. Не столь оптимистичны предприятия энерго- и водоснабжения.

При этом бизнес прогнозирует дальнейшее увеличение объемов реализации продукции как в Украине, так и за рубежом. Пятый квартал подряд наблюдается улучшение ожиданий по росту объемов иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают.

Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, впервые с начала года увеличилась и составила 40,4% по сравнению с 36,9% во II квартале.

Справка

Квартальный опрос проводился с 3 августа по 2 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 690 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).

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