Бійці підрозділу КОРД отримали від американців 16 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На території Національної академії внутрішніх справ, що в селі Віта Поштова Києво-Святошинського району Київської області, 35 бійців підрозділу КОРД отримали сертифікати про закінчення курсу підготовки, передає кореспондент УНН.
Окрім цього, американські партнери передали для потреб КОРД 16 автомобілів.
Вручення сертифікатів про закінчення двомісячного навчання працівникам підрозділу поліції особливого призначення КОРД (Корпусу оперативно-реактивної дії) категорії "А", які будуть направлені на службу у Головні управління Нацполіції Донецької та Рівненської областей.
У заході взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе та Другий заступник Державного секретаря США Джеймс Волш.
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Усі бійці пройшли навчання за методикою підготовки спецназу Адміністрації США з питань боротьби з наркотиками, спецназу Прикордонного патруля США та групи спеціального призначення дивізіону "Техаські рейнджери".
За словами заступника Держсекретаря США Дж.Волша, українські бійці за підготовкою не поступаються американським.