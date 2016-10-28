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15 марта, 19:03 • 115641 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167903 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138765 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 113305 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105784 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101674 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Бойцы подразделения КОРД получили от американцев 16 автомобилей

Бойцы подразделения КОРД получили от американцев 16 автомобилей

Киев • УНН

 • 19499 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. На территории Национальной академии внутренних дел, в селе Вита-Почтовая Киево-Святошинского района Киевской области, 35 бойцов подразделения КОРД получили сертификаты об окончании курса подготовки, передает корреспондент УНН.

Кроме этого, американские партнеры передали для нужд КОРД 16 автомобилей.

Вручение сертификатов об окончании двухмесячного обучения работникам подразделения полиции особого назначения КОРД (Корпуса оперативно-реактивного действия) категории "А", которые будут направлены на службу в Главные управления Нацполиции Донецкой и Ровенской областей.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе и Второй заместитель Государственного секретаря США Джеймс Уолш.

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Все бойцы прошли обучение по методике подготовки спецназа Администрации США по борьбе с наркотиками, спецназа Пограничного патруля США и группы специального назначения дивизиона "Техасские рейнджеры".

По словам заместителя Госсекретаря США Дж.Уолша, украинские бойцы по подготовке не уступают американским.

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