Бойцы подразделения КОРД получили от американцев 16 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На территории Национальной академии внутренних дел, в селе Вита-Почтовая Киево-Святошинского района Киевской области, 35 бойцов подразделения КОРД получили сертификаты об окончании курса подготовки, передает корреспондент УНН.
Кроме этого, американские партнеры передали для нужд КОРД 16 автомобилей.
Вручение сертификатов об окончании двухмесячного обучения работникам подразделения полиции особого назначения КОРД (Корпуса оперативно-реактивного действия) категории "А", которые будут направлены на службу в Главные управления Нацполиции Донецкой и Ровенской областей.
В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе и Второй заместитель Государственного секретаря США Джеймс Уолш.
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Все бойцы прошли обучение по методике подготовки спецназа Администрации США по борьбе с наркотиками, спецназа Пограничного патруля США и группы специального назначения дивизиона "Техасские рейнджеры".
По словам заместителя Госсекретаря США Дж.Уолша, украинские бойцы по подготовке не уступают американским.