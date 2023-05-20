Бій Хейні-Ломаченко: де дивитися, у кого більше шансів на перемогу, за кого вболіватимуть українці

О котрій розпочнеться бій, і де можна подивитися

Головний бій боксерського вечора у Лас-Вегасі орієнтовно має розпочатися 21 травня о 06:00 за київським часом. Проте в Україні подивитися його зможуть не всі.

Сервіс MEGOGO, який раніше показував бої Ломаченка, цього разу відмовся від трансляції.

«Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу», - заявили у MEGOGO з явним натяком на те, що бій не покажуть через невизначену позицію Ломаченка щодо російської агресії.

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На американській стрімінговій платформі ESPN+ бій буде доступний за 60 доларів. А за 46 фунтів стерлінгів поєдинок можна буде подивитися на британському телеканалі Sky Sports.

Хто фаворит букмекерів

Однозначним фаворитом букмекерів є Девід Хейні – коефіцієнт на його перемогу становить 1,43, на перемогу Ломаченко можна поставити з коефіцієнтом 3,30. Непогано можна заробити на нічиї, якщо вона станеться. Коефіцієнт – 18,00.

Судячи з котувань, букмекери вважають, що Хейні переможе за очками – 1,61, Ломаченко – 4,33.

Ставки на дострокову перемогу Хейні приймаються з коефіцієнтом 7,50, на дострокову перемогу Ломаченко – 9,00.

За кого вболіватимуть українці?

Попри те, що боксер з України має шанс стати абсолютним чемпіоном світу, бій Ломаченка не викликає такого ж ажіотажу, як останній бій Олександра Усика. І винуватий у цьому сам Ломаченко через відсутність чіткої позиції щодо російської агресії.

У перші дні війни він навіть вступив у територіальну оборону. Але ні тоді, ні після того, як повернувся до тренувань, Ломаченко так і не наважився засудити російське вторгнення, як зробили багато українських спортсменів, і його колега Усик.

У своїх дописах в соцмережах та нечисленних коментарях Ломаченко розмірковує про мир і вперто не хоче визнавати, що росія розв’язала криваву війну.

Зокрема, під час останньої пресконференції він сказав: «Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну».

А ще Ломаченко відомий своєю затятою прихильністю до московського патріархату. Він всіляко підтримує його священників, які і зараз продовжують просувати російські наративи.

Нагадаємо

Свій останній бій Василь Ломаченко провів у жовтні, коли за очками переміг американця Джемейна Ортіса.