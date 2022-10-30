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Боксер Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса

Боксер Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса

Київ • УНН

 • 473199 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У ніч проти 30 жовтня відбувся боксерський бій між українцем Василем Ломаченко та американцем Джемейном Ортіса. Поєдинок завершився перемогою нашого земляка, передає УНН.

Деталі

34-річний український боксер Василь Ломаченко повернувся в ринг після майже річної перерви. У Нью-Йорку Ломаченко здолав непереможного до цього бою 26-річного Джемейна Ортіса.

Зі старту бою уперед пішов саме американець. Він не боявся титулованого українця, працював джебом та був значно активнішим. Уже після першого раунду у Ломаченка набрякло праве око.

Найбільшою перевага Ортіса була в четвертому раунді, коли він наніс 17 точних ударів проти 8 українця, згідно зі статистикою Compubox. У п'ятому раунді Василь провів свою активну 3-хвилинку, спробував перехопити ініціативу.

Згідно із суддівськими записками, результат бою Ломаченко - Ортіс: перемога Ломаченка 115:113, 116:112 та 117:111.

BY UNANIMOUS DECISION @VasylLomachenko #LomaOrtiz pic.twitter.com/TzJwv2WQN5

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022

Зазначимо, що для Ломаченка це був перший бій від 12 грудня 2021 року. Тоді Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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