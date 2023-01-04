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Ексчемпіон світу з боксу Ломаченко потрапив до реєстру держзрадників

Київ • УНН

 • 1354542 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах та олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років з боксу Василь Ломаченко включений до реєстру держзрадників, що ведеться Рухом ЧЕСНО, передає УНН.

Ексчемпіон світу з боксу Ломаченко потрапив до реєстру держзрадників

Цитата

«Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Інстаграм відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у своїй проповіді Лонгін говорить про те, що "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу", що є одним із ключових наративів російської пропаганди щодо низки обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату.

У своєму дописі до відео Ломаченко закликає підписників "показати, наскільки вони вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому".

За словами Ломаченка, "справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви".

Після хвилі критики у коментарях Ломаченко зробив ще один пост із ключовим повідомленням: "Той, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Усі мають вуха, але не всі мають вуха, щоб слухати".

Зазначається, що раніше у грудні Ломаченко опублікував фото Митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого ввела санкції РНБО.

Водночас боксер вітав своїх підписників з Днем Збройних сил України, а також долучився до лав Тероборони Білгорода-Дністровського на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Доповнення

Реєстр держзрадників, який був створений рухом “Чесно”, налічує тисячу осіб, низка з яких потрапила туди “сім’ями”.

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