Экс-чемпион мира по боксу Ломаченко попал в реестр госизменников

Цитата

«Основанием для внесения боксера в Реестр стала его публикация в Инстаграм видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в своей проповеди Лонгин говорит о том, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви господней и против украинского народа", что является одним из ключевых нарративов российской пропаганды относительно ряда обысков СБУ в помещениях московского патриархата.

В своем посте к видео Ломаченко призывает подписчиков "показать, насколько они верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему".

По словам Ломаченко, "настоящий православный проявит себя именно в самую трудную минуту для нашей церкви".

После волны критики в комментариях Ломаченко сделал еще один пост с ключевым сообщением: "Тот, кто имеет уши, чтобы слушать, пусть слушает. Все имеют уши, но не все имеют уши, чтобы слушать".

Отмечается, что ранее в декабре Ломаченко опубликовал фото Митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввел санкции СНБО.

В то же время боксер поздравлял своих подписчиков с Днем Вооруженных сил Украины, а также вступил в ряды Теробороны Белгорода-Днестровского в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.

Дополнение

Реестр госизменников, который был создан рухом “Чесно”, насчитывает тысячу человек, ряд из которых попал туда “семьями”.