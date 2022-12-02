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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38463 перегляди

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У Реєстр держзрадників потрапляють родинами: названо найвідоміші

У Реєстр держзрадників потрапляють родинами: названо найвідоміші

Київ • УНН

 • 3074830 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Реєстр держзрадників, який був створений рухом “Чесно”, налічує тисячу осіб, низка з яких потрапила туди “сім’ями”, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.

Деталі

Найбільше в Реєстрі держзрадників родичів категорії “батько-син”. Це - Януковичі, депутати Херсонської міськради від Блоку Володимира Сальдо Семенчеві, депутати Репілевські, мер Рубіжного Сергій Хортів та його син Іван Хортів, який воював в складі терористичних загонів "лнр".

Окрім того, присутні там і “брати-зрадники” Клюєви, які були близькими соратниками Януковича, та політики від партії “Слуга народу” брати Ковальові.

Також в Реєстр зрадників потрапили 3 подружні пари: Губарєві, Шарії та кум путіна Віктор Медведчук з Оксаною Марченко. Також серед зрадників в Реєстрі є племінниця керівника окупаційної Запорізької ВЦА екснардепа Євгена Балицького та дядько ліквідованого на Херсонщині екснардепа Олексія Журавко.

Водночас в реєстрі ще немає експрезидента "Мотор Січі", підозрюваного у держзраді, В’ячеслава Богуслаєва та його сина Олександра, що має низку компаній у Монако на 6 мільйонів євро.

Відсутній там і Руслан Тарпан з дружиною, яких у Монако підозрюють в легалізації коштів, здобутих незаконни шляхом. В Україні ж Тарпан з 2017 року перебуває в розшуку як підозрюваний в розкраданні держкоштів. Окрім того, він є фігурантом бази «Миротворець».

У Верховній Раді через співпрацю з росіянами його прямо називають колаборантом. Тим паче, що Тарпан і досі веде бізнес з росіянами в Україні.

Українські Національні Новини

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