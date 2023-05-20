Бой Хейни-Ломаченко: где смотреть, у кого больше шансов на победу, за кого будут болеть украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand Garden Arena» состоится боксерский поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Дэвидом Хейни (29-0, 15 KO) и претендентом из Украины Василием Ломаченко (17-2, 11 KO). На кону чемпионские пояса WBC, WBA Super, IBF и WBO, которые принадлежат Хейни, пишет УНН.
Во сколько начнется бой, и где можно посмотреть
Главный бой боксерского вечера в Лас-Вегасе ориентировочно должен начаться 21 мая в 06:00 по киевскому времени. Однако в Украине посмотреть его смогут не все.
Сервис MEGOGO, который ранее показывал бои Ломаченко, на этот раз отказался от трансляции.
«Отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции медиасервиса», - заявили в MEGOGO с явным намеком на то, что бой не покажут из-за неопределенной позиции Ломаченко относительно российской агрессии.
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На американской стриминговой платформе ESPN+ бой будет доступен за 60 долларов. А за 46 фунтов стерлингов поединок можно будет посмотреть на британском телеканале Sky Sports.
Кто фаворит букмекеров
Однозначным фаворитом букмекеров является Дэвид Хэйни – коэффициент на его победу составляет 1,43, на победу Ломаченко можно поставить с коэффициентом 3,30. Неплохо можно заработать на ничьей, если она произойдет. Коэффициент – 18,00.
Судя по котировкам, букмекеры считают, что Хэйни победит по очкам – 1,61, Ломаченко – 4,33.
Ставки на досрочную победу Хэйни принимаются с коэффициентом 7,50, на досрочную победу Ломаченко – 9,00.
За кого будут болеть украинцы?
Несмотря на то, что боксер из Украины имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира, бой Ломаченко не вызывает такого же ажиотажа, как последний бой Александра Усика. И виноват в этом сам Ломаченко из-за отсутствия четкой позиции по отношению к российской агрессии.
В первые дни войны он даже вступил в территориальную оборону. Но ни тогда, ни после того, как вернулся к тренировкам, Ломаченко так и не решился осудить российское вторжение, как сделали многие украинские спортсмены, и его коллега Усик.
В своих сообщениях в соцсетях и немногочисленных комментариях Ломаченко рассуждает о мире и упорно не хочет признавать, что россия развязала кровавую войну.
В частности, во время последней пресс-конференции он сказал: «Если вы что-то говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну».
А еще Ломаченко известен своей ярой приверженностью к московскому патриархату. Он всячески поддерживает его священников, которые и сейчас продолжают продвигать российские нарративы.
Напомним
Свой последний бой Василий Ломаченко провел в октябре, когда по очкам победил американца Джемейна Ортиса.