Бой Хейни-Ломаченко: где смотреть, у кого больше шансов на победу, за кого будут болеть украинцы

Во сколько начнется бой, и где можно посмотреть

Главный бой боксерского вечера в Лас-Вегасе ориентировочно должен начаться 21 мая в 06:00 по киевскому времени. Однако в Украине посмотреть его смогут не все.

Сервис MEGOGO, который ранее показывал бои Ломаченко, на этот раз отказался от трансляции.

«Отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции медиасервиса», - заявили в MEGOGO с явным намеком на то, что бой не покажут из-за неопределенной позиции Ломаченко относительно российской агрессии.

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На американской стриминговой платформе ESPN+ бой будет доступен за 60 долларов. А за 46 фунтов стерлингов поединок можно будет посмотреть на британском телеканале Sky Sports.

Кто фаворит букмекеров

Однозначным фаворитом букмекеров является Дэвид Хэйни – коэффициент на его победу составляет 1,43, на победу Ломаченко можно поставить с коэффициентом 3,30. Неплохо можно заработать на ничьей, если она произойдет. Коэффициент – 18,00.

Судя по котировкам, букмекеры считают, что Хэйни победит по очкам – 1,61, Ломаченко – 4,33.

Ставки на досрочную победу Хэйни принимаются с коэффициентом 7,50, на досрочную победу Ломаченко – 9,00.

За кого будут болеть украинцы?

Несмотря на то, что боксер из Украины имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира, бой Ломаченко не вызывает такого же ажиотажа, как последний бой Александра Усика. И виноват в этом сам Ломаченко из-за отсутствия четкой позиции по отношению к российской агрессии.

В первые дни войны он даже вступил в территориальную оборону. Но ни тогда, ни после того, как вернулся к тренировкам, Ломаченко так и не решился осудить российское вторжение, как сделали многие украинские спортсмены, и его коллега Усик.

В своих сообщениях в соцсетях и немногочисленных комментариях Ломаченко рассуждает о мире и упорно не хочет признавать, что россия развязала кровавую войну.

В частности, во время последней пресс-конференции он сказал: «Если вы что-то говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну».

А еще Ломаченко известен своей ярой приверженностью к московскому патриархату. Он всячески поддерживает его священников, которые и сейчас продолжают продвигать российские нарративы.

Напомним

Свой последний бой Василий Ломаченко провел в октябре, когда по очкам победил американца Джемейна Ортиса.