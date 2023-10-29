Бій Ф'юрі та Усика, ймовірно, відбудеться наступного року - промоутер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі, ймовірно, перенесуть на початок 2024 року через те, що британцю трепа востановитися після минулого поєдинку. Про це заявив промоутер чемпіона WBC у суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі Френк Воррен у коментарі BBC Sport, інформує УНН.
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«Оскільки Тайсон не може йти в табір після такого важкого бою, у нього тиждень відпочинку, до грудня залишилося вісім тижнів, йому потрібно трохи часу, щоб привести своє тіло у форму і дати йому відновитися, перш ніж він повернеться у табір, тож це буде наступного року, на початку наступного року»,- сказав Воррен.
Деталі
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі та чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO українець Олександр Усик мали б вийти на ринг 23 грудня.
Але у суботу ввечері Ф'юрі зіткнувся з колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну та отримав травми. Тепер йому потрібен час для відновлення.
Нагадаємо
Після битви поглядів між спортсменами промоутер Ф'юрі зазначив, що бій у силі, але його дата зараз оголошена не буде, а багато залежатиме від стану здоров'я Ф'юрі.