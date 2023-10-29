Усик і Ф'юрі влаштували дуель поглядів після перемоги британця над Нганну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик вийшов на ринг до британського боксера і володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі після його важкої перемоги над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну у Саудівській Аравії. Боксери влаштували битву поглядів, пише Top Rank Boxing, передає УНН.
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Промоутер Ф'юрі зазначив, що бій у силі, але його дата зараз оголошена не буде, а багато залежатиме від стану здоров'я Ф'юрі.
Контекст
Тайсон Ф'юрі переміг Френсіса Нганну роздільним рішенням суддів за підсумками десяти раундів. Дебютант рингу несподівано чинив опір чемпіону, а в третьому раунді навіть відправив Ф'юрі в нокдаун.
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